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Зеленский подписал закон о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ

Четверг, 29 июля 2021, 12:36

Президент Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Сил спецопераций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в закон "О численности Вооруженных Сил Украины".

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства...

Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело".

Детали: По словам Зеленского, мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавил, что закон "Об основах национального сопротивления" внедрит систему подготовки населения к национальному сопротивления.

Также, по словам президента, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли.

О законе: Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

Предыстория:

  • 25 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон об основах национального сопротивления и в связи с ним предлагал увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.
  • 16 июля парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления.
  • Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.
  • Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыВерховная Радазаконодательство
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