Зеленский подписал закон о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Сил спецопераций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в закон "О численности Вооруженных Сил Украины".

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства...

Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело".

Детали: По словам Зеленского, мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавил, что закон "Об основах национального сопротивления" внедрит систему подготовки населения к национальному сопротивления.

Также, по словам президента, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли.

О законе: Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

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