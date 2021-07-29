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66-річна українка-політв'язень через Сенцова просить у Зеленського допомоги

Четвер, 29 липня 2021, 18:14
фото: омбудсмен Людмила денісова у Facebook

66-річна політв'язень Галина Довгопола написала з російської в'язниці лист Олегу Сенцову, в якому просить нагадати президенту Володимиру Зеленському, щоб той включив питання обміну полоненими на "нормандському форматі".

Джерело: лист на сторінці Сенцова в Facebook

Дослівно: "Якщо я виживу (все ж вік))), то моя дорога тільки до України. Я не хочу в Крим. Не можу більше бачити, як він гниє зараз.

Дорогі наші, скоро "Нормандський формат", нагадайте З.В. (президенту Володимиру Зеленському - ред.), щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються.

Від себе обіцяю активну роботу на благо України".

Деталі: Вона також розповіла, що в російському "Лефортово" чула, як люди "шанобливо відгукуються про українських морячка".

Довгопола повідомила, що її тримали в повній ізоляції - консула до неї не допустили, хоча вона просила "просто хвилинного побачення без єдиного слова".

 

Нагадаємо: Суд у Криму засудив 66-річну українську громадянку Галину Довгополову до 12 років ув'язнення за шпигунство на користь України.

Читайте також: Як у Криму полюють на українських "шпигунів та диверсантів"

Українська правда
Теми: політв'язніЗеленськийнормандський форматСенцов


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