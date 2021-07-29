Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

66-летняя украинская политзаключенная через Сенцова просит у Зеленского помощи

Четверг, 29 июля 2021, 18:14
фото: омбудсмен Людмила денисова в Facebook

66-летняя политзаключённая Галина Довгополая написала из российской тюрьмы письмо Олегу Сенцову, в котором просит напомнить президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот включил вопрос обмена пленными на "нормандском формате".

Источник: письмо на странице Сенцова в Facebook

Дословно: "Если я выживу (все же возраст))), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым. Не могу больше видеть, как он гниет сейчас.

Дорогие наши, скоро "Нормандский формат", напомните З.В. (президенту Владимиру Зеленскому – ред.), чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются.

От себя обещаю активную работу на благо Украины".

Детали: Она также рассказала, что в российском "Лефортово" слышала, как люди "уважительно отзываются об украинских морячках".

Довгополая сообщила, что ее держали в полной изоляции – консула к ней не допустили, хотя она просила "просто минутного свидания без единого слова".

 

Напомним: Суд в Крыму приговорил Довгополую к 12 годам заключения "за шпионаж в пользу Украины".

Читайте также: Как в Крыму охотятся на украинских "шпионов и диверсантов"

Украинская правда
Темы: политзаключенныеЗеленскийнормандский форматСенцов
powered by lun.ua
Главное сегодня

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

фото, видеоВ Турции лесные пожары добрались до отелей, туристов эвакуируют на пляжи

Зеленский лишил стипендий трех олимпийцев, которых поймали на допинге

Все новости...
политзаключенные
Украинский политзаключенный в РФ перенес микроинсульт
Денисова требует от Москальковой узнать, где держат политзаключенного Приходько
В Беларуси осудили 11 участников "радикального telegram-чата"
Последние новости
03:22
У российского модуля на МКС неожиданно заработали двигатели
02:31
Первая леди США поранила ногу во время поездки на Гавайи
01:24
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
00:45
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
00:19
Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию
23:58
По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться
23:33
фотоВ Братиславе блокировали дороги из-за закона о привилегиях для вакцинированных
23:17
Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год
22:54
Пожары в Турции: МИД готовится возвращать украинцев на случай ухудшения ситуации
22:32
Украина в сентябре продолжит диалог с ЕС о получении второго транша макрофина
Все новости...