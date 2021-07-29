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66-летняя украинская политзаключенная через Сенцова просит у Зеленского помощи

Четверг, 29 июля 2021, 18:14
66-летняя украинская политзаключенная через Сенцова просит у Зеленского помощи
фото: омбудсмен Людмила денисова в Facebook

66-летняя политзаключённая Галина Довгополая написала из российской тюрьмы письмо Олегу Сенцову, в котором просит напомнить президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот включил вопрос обмена пленными на "нормандском формате".

Источник: письмо на странице Сенцова в Facebook

Дословно: "Если я выживу (все же возраст))), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым. Не могу больше видеть, как он гниет сейчас.

Дорогие наши, скоро "Нормандский формат", напомните З.В. (президенту Владимиру Зеленскому – ред.), чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются.

От себя обещаю активную работу на благо Украины".

Детали: Она также рассказала, что в российском "Лефортово" слышала, как люди "уважительно отзываются об украинских морячках".

Довгополая сообщила, что ее держали в полной изоляции – консула к ней не допустили, хотя она просила "просто минутного свидания без единого слова".

 

Напомним: Суд в Крыму приговорил Довгополую к 12 годам заключения "за шпионаж в пользу Украины".

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Украинская правда

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Темы: политзаключенныеЗеленскийнормандский форматСенцов
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