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Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями

Субота, 3 липня 2021, 16:58
Путін планує зміцнити братні зв'язки росіян з українцями

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани стосовно українців.

Джерело: указ Путіна, опублікований на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

Деталі: У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським та українським народами".

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Передісторія:

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіяУкраїнамова
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