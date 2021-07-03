Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями
Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани стосовно українців.
Джерело: указ Путіна, опублікований на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ
Деталі: У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським та українським народами".
При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.
Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".
Передісторія:
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.