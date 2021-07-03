Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, крім іншого, прописані плани стосовно українців.

Джерело: указ Путіна, опублікований на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

Деталі: У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським та українським народами".

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування" і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

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