Затримали чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах у Києві та Одесі

Правоохоронці затримали чоловіка, який надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, столична поліція

Деталі: У четвер 29 липня близько шостої години ранку у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомату "Нової пошти" стався вибух. Під час вибуху ніхто не постраждав. Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі.

Увечері цього ж дня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у місті Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий.

У ході невідкладних обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти", чорнові записи тощо.

Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

За цей час черівчанина доставили до Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві для проведення слідчих дій.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вказаний злочин підозрюваному загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Пряма мова Максимець: "За попередніми даними, зловмисник в обох випадках використовував саморобні вибухові пристрої малої потужності, які були введені у дію годинниковим механізмом. На цей час слідство встановлює мотиви і обставини вчинення злочинів.

Враховуючи суспільний резонанс і особливу складність кримінального провадження, вчинення пов’язаних між собою злочинів на теритоії декількох областей України, для оперативного проведення слідчих дій створено спільну слідчу групу ,до складу якої включено слідчих з декількох регіонів країни".

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