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Задержан мужчина, который устроил взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Пятница, 30 июля 2021, 12:45
Задержан мужчина, который устроил взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Правоохранители задержали мужчину, который прислал в Киев и Одессу отправления с пиротехническими изделиями, которые в поштоматах сдетонировали.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, столичная полиция

Детали: В четверг 29 июля около шести часов утра в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике почтомата "Новой почты" произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе.

Вечером этого же дня по результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в городе Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

В ходе неотложных обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное.

 

Изъятые предметы и вещества направлены на експеризы.

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Сейчас черновчанин доставлен в Оболонское управление полиции ГУ ЧП в г. Киеве для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. За указанное преступление ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Прямая речь Максимец: "По предварительным данным, злоумышленник в обоих случаях использовал самодельные взрывные устройства малой мощности, которые были введены в действие часовым механизмом. В настоящее время следствие устанавливает мотивы и обстоятельства совершения преступлений.

Учитывая общественный резонанс и особую сложность уголовного производства, совершение связанных между собой преступлений на теритоии нескольких областей Украины, для оперативного проведения следственных действий создана совместная следственная группа, в состав которой включены следователи из нескольких регионов страны".

Предыстория:

  • 29 июля произошел взрыв в ячейке поштомата Новой почты в Киеве, а затем в ячейке поштомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал.
  • После этих инцидентов компания "Новая почта" заявила, что будет проверять все посылки и грузы с помощью рентгена и кинологических служб.

Украинская правда
Темы: взрыв
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