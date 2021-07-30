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Подоляк каже, що історія з Чаусом "точно не має відношення до Офісу президента"

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:12

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи екссудді Миколи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.

Джерело: Подоляк в коментарі Українській правді

Пряма мова Подоляка: "Класичний сюжет провінційного детектива. Або навіть фінал тривалого серіалу, який почався в далекому 2016 році, коли відомий дрібний суб'єкт несподівано став "корупційним рішалами" пана Порошенко...

Але ця історія точно не має відношення до Офісу Президента. Швидше, ситуація повинна отримати тільки одну відповідь - правову. Юридично коректну і прозору. І максимально об'ємну. Тут, на мій погляд, абсолютно недоречні будь-які оцінки від політичних структур і точно є зайвими різноманітні конспірологічні домисли".

Деталі: Подоляк додав, що деталі зникнення Чауса і його несподіваної появи у Вінницькій області повинні бути детально з'ясовані правоохоронними органами.

Пряма мова: "Однак забезпечення безпеки в даному випадку, з огляду на резонансність справи - прерогатива саме СБУ. І ще раз нагадаю, що вся ця деструктивна… історія з Миколою Чаусом почалася не сьогодні і не вчора, а ще в 2016 році.

У тому самий момент, коли кілька каламутних типів з найближчого кола… Порошенко реально вирішили, що їм можна творити в країні все, що завгодно...".  

Що цьому передувало: 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

Сам Чаус в одному спідньому нібито повідомив, що був викрадений невідомими особами.

У Національному бюро розслідувань, яке вело справу Чауса, закликали передати детективам підозрюваного екссуддю.

За останньою інформацією Чаус забрали працівники СБУ.

Українська правда
Теми: Офіс президентаЧаус


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