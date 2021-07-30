Подоляк говорит, что история с Чаусом "точно не имеет отношения к Офису президента"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела екссудди Николая Чауса, обеспечить безопасность должны работники СБУ.

Источник: Подоляк в комментарии Украинской правде

Прямая речь Подоляка: "- Классический сюжет провинциального детектива. Или даже финал затянувшегося сериала, который начался в далёком 2016 году, когда известный мелкий субъект неожиданно стал "коррупционным решалой" господина Порошенко... Но эта история точно не имеет отношения к Офису Президента.

Скорее, ситуация должна получить только один ответ – правовой. Юридически корректный и прозрачный. И максимально объёмный. Здесь, на мой взгляд, совершенно неуместны какие-либо оценки от политических структур и точно являются лишними разнообразные конспирологические домыслы".

Детали: Подоляк добавил, что детали исчезновения Чауса и его неожиданного появления в Винницкой области должны быть подробно выяснены правоохранительными органами.

Прямая речь: "Однако обеспечение безопасности в данном случае, учитывая резонансность дела - прерогатива именно СБУ. И ещё раз напомню, что вся эта деструктивная… история с Николаем Чаусом началась не сегодня и не вчера, а ещё в 2016 году. В том самый момент, когда несуолько мутнейших типов из ближайшего круга упоминавшегося Порошенко реально решили, что им можно творить в стране все, что угодно...".

Что этому предшествовало: 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.

Сам Чаус в одном исподнем якобы сообщил, что был похищен неизвестными лицами.

В Национальном бюро расследований, которое вело дело Чауса, призывали передать детективам подозреваемого экс-судью.

По последней информации Чаус забрали работники СБУ.