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Дві українські легкоатлетки вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо

Субота, 31 липня 2021, 04:12

Дві українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова вийшли у півфінал Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 400 м з бар'єрами.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. У першому забігу Ткачук показала результат 54.80, а в другому – Рижикова поліпшила час до 54.56.

А ось українка Марія Миколенко не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши 6-ю в третьому забігу (57.86).

У півфінали потрапили по 4 спортсменки з кожного з 5 забігів, плюс ще 4 відбираються серед інших за найкращим часом.

Передісторія:

  • У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".
  • Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.
  • Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.

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Теми: Олімпіадаспорт


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