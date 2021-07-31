Дві українські легкоатлетки вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо

Дві українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова вийшли у півфінал Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 400 м з бар'єрами.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. У першому забігу Ткачук показала результат 54.80, а в другому – Рижикова поліпшила час до 54.56.

А ось українка Марія Миколенко не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши 6-ю в третьому забігу (57.86).

У півфінали потрапили по 4 спортсменки з кожного з 5 забігів, плюс ще 4 відбираються серед інших за найкращим часом.

Передісторія:

У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".

Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді