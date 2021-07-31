Две украинские легкоатлетки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Две украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м с барьерами.

Источник: Sport.ua

Детали: Обе украинки уверенно выиграли свои предыдущие забеги. В первом забеге Ткачук показала результат 54.80, а во втором – Рыжикова улучшила время до 54.56.

А вот украинка Мария Миколенко не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав 6-й в третьем забеге (57.86).

В полуфиналы попали по 4 спортсменки из каждого из 5 забегов, плюс еще 4 отбираются среди других по лучшему времени.

Предыстория:

В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она ​​выиграла "бронзу".

Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

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