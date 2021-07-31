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Данилюк: Милованов за вказівкою ОП зняв мене з конкурсу у Бюро економічної безпеки

Субота, 31 липня 2021, 21:24
Данилюк: Милованов за вказівкою ОП зняв мене з конкурсу у Бюро економічної безпеки

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов, з яким вони почубились напередодні, зняв його з конкурсу на директора Бюро економічної безпеки за вказівкою з Банкової, той все заперечив.

Джерело: Данилюк у Facebook, Милованов у Facebook

Пряма мова Данилюка: "В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента".

Деталі: Колишній секретар РНБО стверджує, що у нього немає і не може бути конфлікту з Миловановим, а ОП намагається все зробити для того, щоб представити ситуацію як особистий конфлікт. 

Водночас, Милованов заперечив слова Данилюка про вказівку із Банкової. Він каже, що колишній секретар РНБО бреше. Радник керівника ОП також відкидає звинувачення Данилюка щодо співпраці із владою, згадуючи як його опонент працював в часи Януковича. 

Пряма мова Милованова: "Олександр Данилюк бреше. Я не говорив що була вказівка Офіса зняти Данилюка. Навпаки, я сказав що це рішення комісії - зняти 11 кандидатів. Рішення готувала робоча група на основі закону.  Комісія затвердила це рішення. Коли Данилюк дізнався, що це було рішення незалежне від офісу і що я особисто вважаю це рішення правильним – він збісився…

Данилюк не реформатор, а гопнік і позер. Він застосовує фізичний і моральний тиск. Реформа БЕБ не його реформа, вона була підготовлена іншими людьми. Він не чим не відрізняється від Януковича або Коломойського. Бо він застосовує ті самі методи. Данилюка не цікавить доля України, а тільки своє его і влада. Більше того, він зрадник. Він зрадив всі команди з якими працював – Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського.

Є правила які потрібно виконувати. Конкурс ведеться не на ФБ, а процедурно на основі фактів. Данилюк неадекватна людина, яку і близько не можна допускати до влади або державної служби".

Передісторія:

  • 30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
  • За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
  •  29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
  • Глава цієї комісії – Милованов.

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкМилованов
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