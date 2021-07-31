Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, с которым они подрались накануне, снял его c конкурса на директора Бюро экономической безопасности по указанию с Банковой, тот все отрицает.
Источник: Данилюк в Facebook, Милованов в Facebook
Прямая речь: "В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом. А потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка. Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса Президента".
Детали: Бывший секретарь СНБО утверждает, что у него нет и не может быть конфликта с Миловановым, а ОП пытается все сделать для того, чтобы представить ситуацию как личный конфликт.
В то же время, Милованов опроверг слова Данилюка об указании с Банковой. Он говорит, что бывший секретарь СНБО врет. Советник руководителя ОП также отвергает обвинения Данилюка о сотрудничестве с властью, вспоминая как его оппонент работал во времена Януковича.
Прямая речь Милованова: "Александр Данилюк врет. Я не говорил что было указание Офиса снять Данилюка. Наоборот, я сказал что это решение комиссии – снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от офиса и я лично считаю это решение правильным – он взбесился...
Данилюк не реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ не его реформа, она была подготовлена другими людьми. Он не чем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды с которыми работал – Януковича, потом Порошенко, позже Зеленского.
Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк неадекватный человек, который и близко нельзя допускать к власти или государственной службе".
Предыстория:
- 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
- По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
- 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
- Глава этой комиссии - Милованов.