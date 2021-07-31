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Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности

Суббота, 31 июля 2021, 21:24
Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, с которым они подрались накануне, снял его c конкурса на директора Бюро экономической безопасности по указанию с Банковой, тот все отрицает.

Источник: Данилюк в Facebook, Милованов в Facebook 

Прямая речь: "В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом. А потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка. Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса Президента".

Детали: Бывший секретарь СНБО утверждает, что у него нет и не может быть конфликта с Миловановым, а ОП пытается все сделать для того, чтобы представить ситуацию как личный конфликт.

В то же время, Милованов опроверг слова Данилюка об указании с Банковой. Он говорит, что бывший секретарь СНБО врет. Советник руководителя ОП также отвергает обвинения Данилюка о сотрудничестве с властью, вспоминая как его оппонент работал во времена Януковича.

Прямая речь Милованова: "Александр Данилюк врет. Я не говорил что было указание Офиса снять Данилюка. Наоборот, я сказал что это решение комиссии – снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от офиса и я лично считаю это решение правильным – он взбесился...

Данилюк не реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ не его реформа, она была подготовлена ​​другими людьми. Он не чем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды с которыми работал – Януковича, потом Порошенко, позже Зеленского.

Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк неадекватный человек, который и близко нельзя допускать к власти или государственной службе".

Предыстория:

  • 30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.
  • По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.
  • 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.
  • Глава этой комиссии - Милованов.

Украинская правда

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Темы: Александр ДанилюкМилованов
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