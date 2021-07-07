Таран розповів, якими будуть нові туфлі для військовослужбовиць

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що експериментальні моделі взуття для жінок-військовослужбовиць будуть на шнурівці і на нижчих підборах.

Джерело: Таран на засіданні Кабміну 6 липня

Пряма мова: "Ми розробили протягом минулого тижня вже новий зразок туфель. По-перше, вони вже мають шнурки, і це дозволяє їм не звалюватися з ноги під час ходьби, плюс наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. І по-друге, ми зробили набагато менший підбір".

Деталі: Міністр оборони висловив сподівання, що протягом найближчого часу зможуть виготовити експериментальне взуття у необхідній кількості для комплектування коробки жінок-військовослужбовиць, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності, і це "питання буде закрите".

За словами Тарана, якщо буде позитивний досвід використання цього нового взуття, то його надалі надаватимуть усім жінкам-військовим.

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