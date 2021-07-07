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Таран розповів, якими будуть нові туфлі для військовослужбовиць

Середа, 7 липня 2021, 13:55
Таран розповів, якими будуть нові туфлі для військовослужбовиць
Фото Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що експериментальні моделі взуття для жінок-військовослужбовиць будуть на шнурівці і на нижчих підборах.

Джерело: Таран на засіданні Кабміну 6 липня

Пряма мова: "Ми розробили протягом минулого тижня вже новий зразок туфель. По-перше, вони вже мають шнурки, і це дозволяє їм не звалюватися з ноги під час ходьби, плюс наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. І по-друге, ми зробили набагато менший підбір".

Деталі: Міністр оборони висловив сподівання, що протягом найближчого часу зможуть виготовити експериментальне взуття у необхідній кількості для комплектування коробки жінок-військовослужбовиць, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності, і це "питання буде закрите".

За словами Тарана, якщо буде позитивний досвід використання цього нового взуття, то його надалі надаватимуть усім жінкам-військовим.

Передісторія:

  • 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ. 
  • Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".
  • На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах. Зазначалося, що курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".
  • Група народних депутаток обурилася таким підходом і вимагала від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах. 
  • Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах.
  • Після цього Таран доручив купити експериментальні моделі взуття для жінок-військовослужбовиць спеціально для ювілейного параду.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониТаран Андрійарміяскандал
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