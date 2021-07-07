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Рудьковського випустили з-під варти

Середа, 7 липня 2021, 15:06
Рудьковського випустили з-під варти

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському, якого підозрюють у викраденні людини.

Джерело: Офіс генпрокурора в коментарі УП, СБУ в коментарі УП

Деталі: Печерський райсуд обрав йому нічний домашній арешт замість тримання під вартою. Змінити запобіжний захід просили адвокати підозрюваного, зазначили в ОГП.

В СБУ "Українській правді" підтвердили зміну запобіжного заходу Рудьковському. Рішення ухвалено судом 5 липня. Термін дії нічного домашнього арешту – до 2 вересня 2021 року.

Дослівно пресцентр СБУ: "Підозрюваному заборонено з 22:00 до 06:00 залишати місце свого проживання у Київській області за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги.

Ухвала Печерського районного суду може бути оскаржена та скасована, за скаргою прокурора Офісу генерального прокурора, так як це суд першої інстанції".

Що передувало: Екснардепу та колишньому міністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі організації викрадення Олега Семінського, який раніше очолював компанію "Нафтогазвидобування", а тепер нардеп від "Слуги народу".

Передісторія: 

  • В лютому 2021 року Печерський суд Києва розпорядився накласти арешт на акції ПрАТ "Нафтогазвидобування", що належать брату Рудьковського Сергію. Арешт було здійснено в рамках кримінального провадження, відкритого в листопаді 2012 року за фактом викрадення Семінського.
  • Сам Семінський в інтерв'ю Економічній правді колись говорив: "Я на 100% впевнений, що замовником мого викрадення був Микола Миколайович Рудьковський". Також він розповів, що ПрАТ "Нафтогазвидобування" створювалася на умовах приналежності йому 10% акцій її статутного фонду. Утримувачем цього пакету акцій Семінський назвав Миколу Рудьковського.
  • Рудьковському вручили підозру в резонансному викраденні Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Рудьковськийсуд
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