Рудьковського випустили з-під варти

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському, якого підозрюють у викраденні людини.

Джерело: Офіс генпрокурора в коментарі УП, СБУ в коментарі УП

Деталі: Печерський райсуд обрав йому нічний домашній арешт замість тримання під вартою. Змінити запобіжний захід просили адвокати підозрюваного, зазначили в ОГП.

В СБУ "Українській правді" підтвердили зміну запобіжного заходу Рудьковському. Рішення ухвалено судом 5 липня. Термін дії нічного домашнього арешту – до 2 вересня 2021 року.

Дослівно пресцентр СБУ: "Підозрюваному заборонено з 22:00 до 06:00 залишати місце свого проживання у Київській області за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги.

Ухвала Печерського районного суду може бути оскаржена та скасована, за скаргою прокурора Офісу генерального прокурора, так як це суд першої інстанції".

Що передувало: Екснардепу та колишньому міністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі організації викрадення Олега Семінського, який раніше очолював компанію "Нафтогазвидобування", а тепер нардеп від "Слуги народу".

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