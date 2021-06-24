Рудьковського взяли під варту у справі викрадення бізнес-партнера
Екснардепу та колишньому міністру транспорту та зв’язку Миколі Рудьковському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі організації викрадення Олега Семінського, який раніше очолював компанію "Нафтогазвидобування", а тепер нардеп від "Слуги народу".
Джерело: Київський апеляційний суд
Деталі: Відповідний запобіжний захід обрали, оскільки прокурор та сторона захисту подали апеляційні скарги на ухвалу Печерського суду. Відповідно до неї Рудьковський мав перебувати під домашнім арештом до 22 липня.
За результатом розгляду було вирішено повністю задовольнити скаргу обвинувачення.
Тепер до 22 липня Рудковський перебуватиме під вартою, куди його взяли у залі суду.
Що передувало: Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу". Замовником викрадення виявився колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку – Микола Рудьковський.
Передісторія:
- 2 лютого Печерський суд Києва розпорядився накласти арешт на акції ПрАТ "Нафтогазвидобування", що належать брату Рудьковського Сергію.
- Арешт було здійснено в рамках кримінального провадження, відкритого в листопаді 2012 року за фактом викрадення Семінського.
- Сам Семінський в інтерв'ю Економічній правді колись говорив: "Я на 100% впевнений, що замовником мого викрадення був Микола Миколайович Рудьковський". Після викрадення Семінського частина акцій компанії були продані чинному депутату Нестору Шуфричу та олігарху Рінату Ахметову.
- Також він розповів, що ПрАТ "Нафтогазвидобування" створювалася на умовах приналежності йому 10% акцій її статутного фонду. Утримувачем цього пакету акцій Семінський назвав Миколу Рудьковського.
- Рудьковський був заочно арештований в РФ у 2016 році у справі про напад на російське посольство в Києві. У 2018-му його затримали в Москві і помістили під варту. На початку листопада 2019 року Генпрокуратура РФ направила кримінальну справу Рудьковського до суду.