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ДБР і СБУ прийшли з обшуками у "Київавтодор" і департамент КМДА

Четвер, 8 липня 2021, 11:11
ДБР і СБУ прийшли з обшуками у Київавтодор і департамент КМДА
Фото kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

8 липня слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор".

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "Політичний тиск на міську владу продовжується: сьогодні тривають обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор"".

Деталі: Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК "Київавтодор".

Також повідомляється, що Департамент та комунальна корпорація "надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування".

У КМДА пояснили, що провадження стосується закупівлі машин для внесення рідких хлоридів для КК "Київавтодор", яка була виконана за процедурою офіційних публічних тендерів.

Департамент транспортної інфраструктури запевняє, що його діяльність та діяльність підпорядкованих йому комунальних підприємств "прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину".

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 21 травня прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств. 23 червня обшуки пройшли в КП "Київпастранс".
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда

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Теми: КиївобшукиСБУДБР
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