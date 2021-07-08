ДБР і СБУ прийшли з обшуками у "Київавтодор" і департамент КМДА

8 липня слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор".

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "Політичний тиск на міську владу продовжується: сьогодні тривають обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури та КК "Київавтодор"".

Деталі: Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК "Київавтодор".

Також повідомляється, що Департамент та комунальна корпорація "надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування".

У КМДА пояснили, що провадження стосується закупівлі машин для внесення рідких хлоридів для КК "Київавтодор", яка була виконана за процедурою офіційних публічних тендерів.

Департамент транспортної інфраструктури запевняє, що його діяльність та діяльність підпорядкованих йому комунальних підприємств "прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину".

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