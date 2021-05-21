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Медведчука залишили під домашнім арештом

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:27
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді куму Путіна, одному із лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку. 

Джерело: засідання суду

Деталі: Суд не задовольнив апеляційні скарги як адвокатів, так і прокурорів. Перші просили скасувати будь-який запобіжний захід, сторона обвинувачення – тримання під вартою з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень. 

Ухвала не підлягає оскарженню. Таким чином Медведчук буде перебувати під домашнім арештом до 10 липня 2021 року. 

Також суд відмовився відпустити нардепа на поруки 26 його колег по фракції. 

Водночас, Медведчук очікувано заявив, що не згодний із рішенням суду, а його адвокати будуть робити все можливе, щоб оскаржити такі дії. Проте важливо, що ухвала оскарженню не підлягає.

Його колега нардеп Юрій Бойко, який брав його на поруки та був присутній на засіданні, заявив, що цілодобовий домашній арешт принаймні краще за утримання під вартою. "Це дає надію на майбутнє", – сказав Бойко. 

Медведчук також сказав, що вирішив не спілкуватись із своїм другом Тарасом Козаком. Останній теж проходить у цій справі разом із ним. Кум Путіна пояснив це тим, що однією із умов його запобіжного заходу є заборона на спілкування із конкретним переліком осіб, який має надати прокуратура. Проте, стверджує нардеп, у нього цього списку немає. Але, щоб уникнути будь-якої загрози, він вирішив не спілкуватись із Козаком. 

Що передувало: Кілька десятків молодиків у чорному одязі зібралися біля Апеляційного суду Києва на вулиці Солом'янській, 2А, який 21 травня розглядає апеляції захисників і прокуратури на домашній арешт голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Медведчук


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