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Ще три країни Європи підтвердили участь у саміті Кримської платформи – Кулеба

Вівторок, 10 серпня 2021, 18:16

10 серпня ще три країни Європи підтвердили свою участь у першому саміті Кримської платформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - повідомив Кулеба у своєму Twitter.

Водночас він не уточнив, від яких країн щойно надійшло підтвердження. 

Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

У події планують особисто взяти участь президенти ПольщіЛатвії та Словаччини.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Теми: Кулеба ДмитроКримська платформа


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