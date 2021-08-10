Ще три країни Європи підтвердили участь у саміті Кримської платформи – Кулеба
10 серпня ще три країни Європи підтвердили свою участь у першому саміті Кримської платформи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - повідомив Кулеба у своєму Twitter.
⚡️Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2021
Водночас він не уточнив, від яких країн щойно надійшло підтвердження.
Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
У події планують особисто взяти участь президенти Польщі, Латвії та Словаччини.
"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.