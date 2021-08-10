Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы - Кулеба

Вторник, 10 августа 2021, 18:16

10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

В то же время он не уточнил, от каких стран только поступило подтверждение.

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

В событии планируют лично принять участие президенты Польши, Латвии и Словакии.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Темы: Кулеба ДмитрийКрымская платформа
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян

фото, оновленоДрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили

Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости

Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде

Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Еще один украинский футбольный клуб покидает еврокубки

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Во время встречи Зеленского с Байденом обсудят три блока вопросов – Кулеба
Украина готова предложить помощь Греции и Албании в связи с пожарами
Кулеба пообещал мужу Тимановской безопаснось "несмотря на шокирующие новости"
Последние новости
03:44
Facebook удалил российскую сеть по дезинформации насчет вакцин
02:45
Губернатор Нью-Йорка подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях
01:38
Талибы захватили контроль над стратегическим транспортным узлом в Афганистане
00:44
Количество погибших в пожарах в Алжире достигло 42
23:53
видеоНа беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича
23:25
В Германии 8500 пациентам могли уколоть физраствор вместо вакцины
23:02
"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян
22:44
Коалиция в Польше разваливается из-за увольнения вице-премьера
22:28
"Шахтер" пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов
22:16
фото, оновленоДрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили
Все новости...