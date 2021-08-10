Дрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом подій на Софійській площі та вилучила автомобілі з несанкціонованих зйомок.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: Як встановлено слідством, зранку 10 серпня приватна компанія провела рекламний захід із залученням двох автівок, які на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому влаштували "дрифт".

Відомості внесли до ЄРДР. Наразі встановлено, що до КП ШЕУ Шевченківського району представники компанії щодо зйомок не звертались.

За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Upd. Максимець повідомила, що увечері 10 серпня обидві машини вилучили, тривають слідчі дії.

Довідково: Пам’ятник Богданові Хмельницькому — є пам'яткою мистецтва ХІХ століття, одним із символів Києва, а розташований поруч Софійський собор — є пам’яткою архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

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