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Дрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили

Вторник, 10 августа 2021, 22:16
Дрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили
фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту событий на Софийской площади и изъяла автомобили с несанкционированных съемок.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: Как установлено следствием, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили "дрифт".

Сведения внесли в ЕРДР. Установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители компании по съемкам не обращались.

По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Upd. Максимец сообщила, что вечером 10 августа обе машины изъяли, продолжаются следственные действия.

Справка: Памятник "Памятник Богдану Хмельницкому - является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - является памятником архитектуры ХИ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Предыстория:

Украинская правда, обновлено от 18:37

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Темы: Киевпрокуратура
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