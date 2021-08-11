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В СІЗО запустять експеримент з платним інтернетом для в’язнів

Середа, 11 серпня 2021, 15:59
Фото з Facebook Мін'юсту

В Україні запустять експеримент з платним інтернетом для осіб, які перебувають під вартою у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Джерело: Укрінформ з посиланням на рішення Кабміну від 11 серпня

Деталі: Документ пропонує запровадити в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату надаватимуться послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку за допомогою засобів IP-телефонії.

Зазначається, що цей проєкт буде реалізовуватися до 30 квітня 2023 року.

Також документом уряд доручив Міністерству юстиції подати до 1 липня 2023 року звіт про результати експерименту.

Повідомляється, що реалізація проєкту не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Передісторія: 

  • У квітні 2020 року стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
  • 24 липня 2020 року мінстр юстиції Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами. Згодом він додав, що послуга виявилась популярною.

Теми: Кабінет міністрівСІЗОінтернет


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