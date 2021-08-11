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Погрожував вибухівкою біля ВРУ: поліція затримала чоловіка

Середа, 11 серпня 2021, 23:12
Погрожував вибухівкою біля ВРУ: поліція затримала чоловіка
Фото: Поліція Києва

Правоохоронці затримали на площі Конституції чоловіка, який чіплявся до перехожих та погрожував вибухівкою – небезпечних речовин при ньому не виявили. 

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Деталі: У поліції повідомили, що невідомий чіплявся до перехожих та заявив про те, що має при собі вибухотехнічні речовини. Силовики зупинили його та забезпечили охорону місця, де він залишив сумку. Після того викликали вибухотехніків. 

Жодних небезпечних речовин у нього не виявили. 

Затриманим виявився уродженець Івано-Франківської області, 1981 року народження. Для подальшого з’ясування обставин його доставили до районного управління поліції.

 
Фото: Поліція Києва

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо:

  • Вранці 4 серпня невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати. Пізніше його затримали, а суд взяв під варту.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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