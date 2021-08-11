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Угрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину

Среда, 11 августа 2021, 23:12
Угрожал взрывчаткой возле ВРУ: полиция задержала мужчину
Фото: Полиция Киева

Правоохранители задержали на площади Конституции мужчину, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой – опасных веществ при нем не обнаружили.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Детали: В полиции сообщили, что неизвестный приставал к прохожим и заявил о том, что имеет при себе взрывотехнические вещества. Силовики остановили его и обеспечили охрану места, где он оставил сумку. После вызвали взрывотехников.

Никаких опасных веществ у него не обнаружили.

Задержанным оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

 
Фото: Полиция Киева

По данному факту начато уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним:

  • Утром 4 августа неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожал ее взорвать. Позже его задержали, а суд взял под стражу.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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