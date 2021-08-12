Сотні афганських військових здалися талібам – ЗМІ
У середу сотні афганських урядових військ здалися талібам на півночі Афганістану.
Джерело: The Washington Post із посиланням на афганських офіцерів
Деталі: Після того, як кілька днів протримався на військовій базі на окраїні Кундузу, цілий корпус афганських військ здався бійцям "Талібану" в середу вранці, передавши цінне обладнання – переважно американське.
Загалом таліби вторглися в дев’ять столиць провінцій. Лише у вівторок угрупування захопило три міста.
"Талібан біля воріт, але ніхто не воює. Я не розумію", – сказав один з афганських офіцерів, розповідаючи про розмову з членом свого підрозділу, який був на базі Кундуз, коли таліби почали наступ.
"Брате, якщо ніхто більше не воює, чому я повинен битися?" – була відповідь на запитання.
За словами офіцера, за кілька хвилин після розмови солдат переодягнувся у цивільний одяг і втік до міста. Це було ще до того, як він дізнався, що між "Талібаном" і деякими командувачами бази була укладена угода.
За кілька днів до масової капітуляції в Кундузі місцеві старійшини відвідали базу біля аеропорту міста і попросили керівників здатися талібам, які пообіцяли не завдавати їм шкоди, – заявив член ради провінції Кундуз Заргул Алемі.
Він повідомив, що після того, як деякі командири прийняли угоду про капітуляцію, разом з частиною солдатів на базі, решта сил відступила на гірський хребет.
Алемі підрахував, що на момент капітуляції та дезертирства на базі перебувало близько 2 000 афганських військових.
Обидва афганські офіцери повідомили, що тих, хто здався, таліби проводжали до сусіднього району, де їм пропонували захист, поки вони не покинуть провінцію Кундуз.
Нагадаємо:
- 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
- Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
- Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
- Розвідувальне співтовариство США переглянуло свої прогнози на ситуацію в Афганістані в сторону прискорення процесів: таліби швидко одну за одною захоплюють столиці провінцій.