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Сотні афганських військових здалися талібам – ЗМІ

Четвер, 12 серпня 2021, 07:05
ФОТО: LBCІ

У середу сотні афганських урядових військ здалися талібам на півночі Афганістану.

Джерело: The Washington Post із посиланням на афганських офіцерів

Деталі: Після того, як кілька днів протримався на військовій базі на окраїні Кундузу, цілий корпус афганських військ здався бійцям "Талібану" в середу вранці, передавши цінне обладнання – переважно американське.

Загалом таліби вторглися в дев’ять столиць провінцій. Лише у вівторок угрупування захопило три міста.

"Талібан біля воріт, але ніхто не воює. Я не розумію", – сказав один з афганських офіцерів, розповідаючи про розмову з членом свого підрозділу, який був на базі Кундуз, коли таліби почали наступ.

"Брате, якщо ніхто більше не воює, чому я повинен битися?" – була відповідь на запитання.

За словами офіцера, за кілька хвилин після розмови солдат переодягнувся у цивільний одяг і втік до міста. Це було ще до того, як він дізнався, що між "Талібаном" і деякими командувачами бази була укладена угода.

За кілька днів до масової капітуляції в Кундузі місцеві старійшини відвідали базу біля аеропорту міста і попросили керівників здатися талібам, які пообіцяли не завдавати їм шкоди, – заявив член ради провінції Кундуз Заргул Алемі.

Він повідомив, що після того, як деякі командири прийняли угоду про капітуляцію, разом з частиною солдатів на базі, решта сил відступила на гірський хребет.

Алемі підрахував, що на момент капітуляції та дезертирства на базі перебувало близько 2 000 афганських військових.

Обидва афганські офіцери повідомили, що тих, хто здався, таліби проводжали до сусіднього району, де їм пропонували захист, поки вони не покинуть провінцію Кундуз.

Нагадаємо:

  • 1 серпня повідомлялося, що бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану - Герат, Лашкаргах і Кандагар.
  • Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.
  • Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
  • Розвідувальне співтовариство США переглянуло свої прогнози на ситуацію в Афганістані в сторону прискорення процесів: таліби швидко одну за одною захоплюють столиці провінцій.

Теми: Афганістанбойові дії


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