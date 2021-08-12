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Сотни афганских военных сдались талибам – СМИ

Четверг, 12 августа 2021, 07:05
ФОТО: LBCІ

В среду сотни афганских правительственных войск сдались талибам на севере Афганистана.

Источник: The Washington Post со ссылкой на афганских офицеров

Детали: После того, как несколько дней продержался на военной базе на окраине Кундуза, целый корпус афганских войск сдался бойцам "Талибана" в среду утром, передав ценное оборудование – преимущественно американское.

В общем, талибы вторглись в девять столиц провинций. Только во вторник группировка захватила три города.

"Талибан у ворот, но никто не воюет. Я не понимаю", – сказал один из афганских офицеров, рассказывая о разговоре с членом своего подразделения, который был на базе Кундуз, когда талибы начали наступление.

"Брат, если никто больше не воюет, почему я должен драться?" – был ответ на вопрос.

По словам офицера, через несколько минут после разговора солдат переоделся в гражданскую одежду и убежал в город. Это было еще до того, как он узнал, что между "Талибаном" и некоторыми командующими базы было заключено соглашение.

За несколько дней до массовой капитуляции в Кундузе местные старейшины посетили базу возле аэропорта города и попросили руководителей сдаться талибам, которые пообещали не причинять им вреда, – заявил член совета провинции Кундуз Заргул Алем.

Он сообщил, что после того, как некоторые командиры приняли соглашение о капитуляции, вместе с частью солдат на базе, остальные силы отступили за горный хребет.

Алем подсчитал, что на момент капитуляции и дезертирства на базе находилось около 2 000 афганских военных.

Оба афганские офицеры сообщили, что сдавшихся талибы провожали в соседний район, где им предлагали защиту, пока они не покинут провинцию Кундуз.

Напомним:

  • 1 августа сообщалось, что боевики "Талибана" пытаются захватить три ключевых города на юге и западе Афганистана - Герат, Лашкаргах и Кандагар.
  • Исламисты уже захватили, как считается, около половины территории Афганистана, включая прибыльные пограничные районы у Ирана и Пакистана.
  • Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
  • Разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций.

Темы: Афганистанбоевые действия
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