Сотни афганских военных сдались талибам – СМИ

В среду сотни афганских правительственных войск сдались талибам на севере Афганистана.

Источник: The Washington Post со ссылкой на афганских офицеров

Детали: После того, как несколько дней продержался на военной базе на окраине Кундуза, целый корпус афганских войск сдался бойцам "Талибана" в среду утром, передав ценное оборудование – преимущественно американское.

В общем, талибы вторглись в девять столиц провинций. Только во вторник группировка захватила три города.

"Талибан у ворот, но никто не воюет. Я не понимаю", – сказал один из афганских офицеров, рассказывая о разговоре с членом своего подразделения, который был на базе Кундуз, когда талибы начали наступление.

"Брат, если никто больше не воюет, почему я должен драться?" – был ответ на вопрос.

По словам офицера, через несколько минут после разговора солдат переоделся в гражданскую одежду и убежал в город. Это было еще до того, как он узнал, что между "Талибаном" и некоторыми командующими базы было заключено соглашение.

За несколько дней до массовой капитуляции в Кундузе местные старейшины посетили базу возле аэропорта города и попросили руководителей сдаться талибам, которые пообещали не причинять им вреда, – заявил член совета провинции Кундуз Заргул Алем.

Он сообщил, что после того, как некоторые командиры приняли соглашение о капитуляции, вместе с частью солдат на базе, остальные силы отступили за горный хребет.

Алем подсчитал, что на момент капитуляции и дезертирства на базе находилось около 2 000 афганских военных.

Оба афганские офицеры сообщили, что сдавшихся талибы провожали в соседний район, где им предлагали защиту, пока они не покинут провинцию Кундуз.

Напомним: