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Найманці на Донбасі обстріляли населені пункти, загинув мирний житель

Четвер, 12 серпня 2021, 07:55
Найманці на Донбасі обстріляли населені пункти, загинув мирний житель
ФОТО: ООС

За добу 11 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935-го року народження.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм та здійснили обстріл цих населених пунктів.

Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Поблизу Луганського російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Миронівського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі селища Піски ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: Російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни встигли зібрати врожай зернових.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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