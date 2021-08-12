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Наемники на Донбассе обстреляли населенные пункты, погиб мирный житель

Четверг, 12 августа 2021, 07:55
Наемники на Донбассе обстреляли населенные пункты, погиб мирный житель
ФОТО: ООС

За сутки 11 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года рождения.

Источник: Штаб ООС

Детали: У Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям с артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Вблизи Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним: Российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого крестьяне успели собрать урожай зерновых.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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