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Оккупанты ранили еще одного украинского воина

Четверг, 12 августа 2021, 19:25

В течение суток 12 августа зафиксировано 2 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в ВСУ один раненый.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Он в лечебном учреждении, состояние здоровья - средней тяжести.

Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.

Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя..

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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