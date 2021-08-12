Оккупанты ранили еще одного украинского воина
Четверг, 12 августа 2021, 19:25
В течение суток 12 августа зафиксировано 2 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в ВСУ один раненый.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия".
Детали: В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Он в лечебном учреждении, состояние здоровья - средней тяжести.
Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.
Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя..
Украинская правда