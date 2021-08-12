Оккупанты ранили еще одного украинского воина

В течение суток 12 августа зафиксировано 2 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в ВСУ один раненый.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия".

Детали: В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Он в лечебном учреждении, состояние здоровья - средней тяжести.

Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.

Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя..