Штати направляють 3 тисячі військових в Афганістан для евакуації працівників дипмісій
Близько 3 тисяч американських військовослужбовців направлять в Афганістан для допомоги у виїзді працівникам дипломатичної місії США.
Джерело: CNN, Держдеп у twitter
Пряма мова представника Держдепу Неда Прайса: "Військові будуть там, щоб допомогти впорядкуванню та безпечному скороченню нашого персоналу".
Деталі: Прайс зазначив, що міжнародний аеропорт Кабула залишається відкритим, тому американці також можуть використовувати його для евакуації.
"Таким чином, військовий шлях – не єдиний вихід з Афганістану", – додав представник Держдепу.
Також Прайс повідомив, що "США продовжуватимуть дипломатичну співпрацю з афганським урядом та народом".
Що передувало: На тлі швидкого просування талібів Штати закликали громадян США негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами.
Нагадаємо:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
- Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.