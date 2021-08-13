Штати направляють 3 тисячі військових в Афганістан для евакуації працівників дипмісій

Близько 3 тисяч американських військовослужбовців направлять в Афганістан для допомоги у виїзді працівникам дипломатичної місії США.

Джерело: CNN, Держдеп у twitter

Пряма мова представника Держдепу Неда Прайса: "Військові будуть там, щоб допомогти впорядкуванню та безпечному скороченню нашого персоналу".

Деталі: Прайс зазначив, що міжнародний аеропорт Кабула залишається відкритим, тому американці також можуть використовувати його для евакуації.

"Таким чином, військовий шлях – не єдиний вихід з Афганістану", – додав представник Держдепу.

Також Прайс повідомив, що "США продовжуватимуть дипломатичну співпрацю з афганським урядом та народом".

Що передувало: На тлі швидкого просування талібів Штати закликали громадян США негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами.

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