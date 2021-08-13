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Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий

Пятница, 13 августа 2021, 03:10
ФОТО: dpa

Около 3 тысяч американских военнослужащих направят в Афганистан для помощи в выезде работникам дипломатической миссии США.

Источник: CNN, Госдеп в twitter

Прямая речь представителя Госдепа Неда Прайса: "Военные будут там, чтобы помочь упорядоченному и безопасному сокращению нашего персонала".

Детали: Прайс отметил, что международный аэропорт Кабула остается открытым, поэтому американцы также могут использовать его для эвакуации.

"Таким образом, военный путь – не единственный выход из Афганистана", – добавил представитель Госдепа.

Также Прайс сообщил, что "США будут продолжать дипломатическое сотрудничество с афганским правительством и народом".

Что предшествовало: На фоне быстрого продвижения талибов Штаты призвали граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами.

Напомним:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
  • Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
  • Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.

Темы: АфганистанСША
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