Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий
Около 3 тысяч американских военнослужащих направят в Афганистан для помощи в выезде работникам дипломатической миссии США.
Источник: CNN, Госдеп в twitter
Прямая речь представителя Госдепа Неда Прайса: "Военные будут там, чтобы помочь упорядоченному и безопасному сокращению нашего персонала".
Детали: Прайс отметил, что международный аэропорт Кабула остается открытым, поэтому американцы также могут использовать его для эвакуации.
"Таким образом, военный путь – не единственный выход из Афганистана", – добавил представитель Госдепа.
Также Прайс сообщил, что "США будут продолжать дипломатическое сотрудничество с афганским правительством и народом".
Что предшествовало: На фоне быстрого продвижения талибов Штаты призвали граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами.
Напомним:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
- Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.