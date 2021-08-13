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Доба на Донбасі: окупанти 5 разів зривали "тишу"

П'ятниця, 13 серпня 2021, 07:45
Доба на Донбасі: окупанти 5 разів зривали тишу
ФОТО: ООС

За добу 12 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Місія ОБСЄ фіксує порушення у розміщенні техніки бойовиків на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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