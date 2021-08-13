Доба на Донбасі: окупанти 5 разів зривали "тишу"
За добу 12 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Місія ОБСЄ фіксує порушення у розміщенні техніки бойовиків на Донбасі.