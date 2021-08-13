Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз срывали "тишину"

За сутки 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Напомним: Миссия ОБСЕ фиксирует нарушения в размещении техники боевиков на Донбассе.