В Україні вже 300 випадків коронавірусу штаму "Дельта"

В Україні збільшується кількість випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Джерело: Коронавірус_інфо

Деталі: Станом на 12 серпня у країні зареєстровано 300 випадків зараження індійським штамом "Дельта".

Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, наразі в Києві "Дельту" виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом.

Нагадаємо: За добу 12 серпня в Україні зафіксували 1 263 нові випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 613 осіб, померли 44 людини, одужали 1 007 осіб.

Що передувало: Станом на 5 серпня в Україні було майже 150 заражень штамом ковіду "Дельта".

11 серпня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

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