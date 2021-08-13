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В Украине уже 300 случаев коронавируса штамма "Дельта"

Пятница, 13 августа 2021, 10:43

В Украине увеличивается количество случаев штамма коронавируса "Дельта".

Источник: Коронавирус_инфо

Детали: По состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 300 случаев заражения индийским штаммом "Дельта".

Как сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, сейчас в Киеве "Дельту" выявили у 21 пациента, а в Ровенской области 80% больных заражены этим штаммом.

Напомним: За сутки 12 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.

Что предшествовало: По состоянию на 5 августа в Украине было почти 150 заражений штаммом ковиду "Дельта".

11 августа Кабинет министров решил продолжить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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