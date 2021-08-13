У Міноборони поговорили з Магучіх після її обіймів із російською спортсменкою 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зустрілася з молодшою сержанткою Збройних сил України Ярославою Магучіх, яка виграла бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо і втрапила у скандал через обійми з російською спортсменкою, та пояснила, що керівник має контролювати публічне спілкування військовослужбовців.

Джерело: пост Ганни Маляр

Пряма мова: "Пояснення (Магучіх – ред.) є: фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні.

Тепер що стосується "букви закону". Принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування".

Деталі: Маляр зазначила, що відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця, згідно з п 1.4 Доктрини публічного спілкування у ЗСУ.

У п. 1.6 Доктрини сказано, що "організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій".

Відповідно до п.2.1 Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави", а "дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Зараз проводять роботу з безпосереднім керівником Ярослави Магучіх у ЗСУ.

"Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю: недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", – заявила Маляр.

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