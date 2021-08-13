В Минобороны поговорили с Магучих после ее объятий с российской спортсменкой

Заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с младшей сержанткой Вооруженных сил Украины Ярославой Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и попала в скандал из-за объятий с российской спортсменкой, и объяснила, что руководитель должен контролировать публичное общение военнослужащих.

Источник: пост Анны Маляр

Прямая речь: "Объяснение (Магучих – ред.) есть: фото объятий со спортсменкой РОК – это последствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине идет российско-украинская война, понимает, что произошло. Сожалеет по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью входить в ряды военнослужащих ВСУ и верна Украины.

Теперь что касается "буквы закона". Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения".

Детали: Маляр отметила, что открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего, согласно п 1.4 Доктрины публичного общения в ВСУ.

В п. 1.6 Доктрины сказано, что "организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций".

Согласно п.2.1 Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства", а "действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

Сейчас проводят работу с непосредственным руководителем Ярославы Магучих в ВСУ.

"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю: недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", – заявила Маляр.

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