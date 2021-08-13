В Минобороны поговорили с Магучих после ее объятий с российской спортсменкой
Заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с младшей сержанткой Вооруженных сил Украины Ярославой Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и попала в скандал из-за объятий с российской спортсменкой, и объяснила, что руководитель должен контролировать публичное общение военнослужащих.
Источник: пост Анны Маляр
Прямая речь: "Объяснение (Магучих – ред.) есть: фото объятий со спортсменкой РОК – это последствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине идет российско-украинская война, понимает, что произошло. Сожалеет по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью входить в ряды военнослужащих ВСУ и верна Украины.
Теперь что касается "буквы закона". Принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения".
Детали: Маляр отметила, что открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего, согласно п 1.4 Доктрины публичного общения в ВСУ.
В п. 1.6 Доктрины сказано, что "организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций".
Согласно п.2.1 Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства", а "действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".
Сейчас проводят работу с непосредственным руководителем Ярославы Магучих в ВСУ.
"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю: недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", – заявила Маляр.
Предыстория:
- Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту среди женщин, взяв высоту 2 метра. В финале Олимпийских игр по прыжкам в высоту, кроме младшего сержанта Магучих, участвовали также две армейки: старшина Ирина Геращенко заняла четвертое место, а младший лейтенант Юлия Левченко остановилась на восьмой строчке.
- По данным Минобороны, 10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины.
- Магучих завоевала 18-ю медаль Украины на Олимпиаде в Токио и 12-ю бронзовую.
- Однако объятия 19-летней Ярославы с российской спортсменкой Марией Ласицкене вызвали скандал.
- 28-летняя Мария Ласицкене (в девичестве Кучина), которая победила в секторе для прыжков в высоту в Токио, является лояльной к власти гражданкой РФ. Она – капитан Вооруженных сил России. В 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России.