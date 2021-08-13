Беленюка на Печерске оскорбили молодые расисты

В центре Киева, в районе Печерск, к чемпиону Олимпийских игр и депутату Верховной Рады Жану Беленюку подошли неизвестные молодые люди и сделали несколько расистских высказываний.

Источник: Беленюк в Facebook

Прямая речь: "Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально".

Детали: Беленюка это задело и он задался несколькими риторическими вопросами: "Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!"

Предыстория: На днях на Олимпийских играх в Токио борец Беленюк единственный из украинской команды завоевал золотую медаль. Он также является народным депутатом от "Слуги народа".