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ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою

П'ятниця, 13 серпня 2021, 18:51
ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою

Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів – підписів та протоколу про підсумки їх збору.

Джерело: ЦВК

Деталі: 14 травня Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань: 

  1. "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?";
  2. "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?";
  3. "Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?";
  4. "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"; 
  5. "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?".

ЦВК встановила строк збору підписів – 90 днів, з 15 травня по 12 серпня.

За цей час до комісії не надійшли документи, тому цю ініціативу припинили.

Нагадаємо: У травні комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

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Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосувалися: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації канабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • Ініційоване президентом Володимиром Зеленським "всеукраїнське опитування" з п'ятьма питаннями фінансувала партія "Слуга народу".

Українська правда

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Теми: ЦВКреферендум
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