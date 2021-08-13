ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою

Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів – підписів та протоколу про підсумки їх збору.

Джерело: ЦВК

Деталі: 14 травня Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"; "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"; "Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?"; "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"; "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?".

ЦВК встановила строк збору підписів – 90 днів, з 15 травня по 12 серпня.

За цей час до комісії не надійшли документи, тому цю ініціативу припинили.

Нагадаємо: У травні комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

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