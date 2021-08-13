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ЦИК отказала в проведении референдума по народной инициативе

Пятница, 13 августа 2021, 18:51

Центральная избирательная комиссия прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по 5 вопросам, поскольку не получили нужных документов - подписей и протокола об итогах их сбора.

Источник: ЦИК

Детали: 14 мая комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

  1. "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов? ";
  2. "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";
  3. "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";
  4. "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";
  5. "Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".

ЦИК установила срок сбора подписей - 90 дней, с 15 мая по 12 августа.

За это время в комиссию не поступили документы, поэтому эту инициативу прекратили.

Напомним: В мае комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросовкасались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • Инициированный президентом Владимиром Зеленским "всеукраинский опрос" с пятью вопросами финансировала партия "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ЦИКреферендум
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