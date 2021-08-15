Байден схвалив розгортання додаткових збройних сил в Афганістані
Президент США Джо Байден схвалив відправку додаткових озброєних сил в Афганістан, щоб допомогти безпечно згорнути американське посольство і вивести персонал з Афганістану – мова йде про розгортання приблизно 5000 військовослужбовців.
Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому, представник Міноборони США в Reuters
Дослівно: "По-перше, ґрунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб забезпечити упорядковане і безпечне скорочення американського персоналу і іншого союзного персоналу, а також впорядковану й безпечну евакуацію афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто зазнав особливого ризику від наступу талібів".
Деталі: Представник міністерства оборони США на умовах анонімності сказав, що з 5000 оголошених Байденом військових4000 вже були оголошені раніше, але близько 1000 були затверджені нещодавно і будуть з 82-ї повітряно-десантної дивізії.
Крім того, Байден повідомив, що США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що "будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США або нашу місію там, будуть зустрінуті швидкими і сильними озброєними силами США".
Що передувало: 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат.
Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. Зокрема "Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.
Нагадаємо:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
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Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців. Наразі таліби контролюють близько 24 із 34 провінцій Афганістану.
- У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.