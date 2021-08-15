Байден схвалив розгортання додаткових збройних сил в Афганістані

Президент США Джо Байден схвалив відправку додаткових озброєних сил в Афганістан, щоб допомогти безпечно згорнути американське посольство і вивести персонал з Афганістану – мова йде про розгортання приблизно 5000 військовослужбовців.

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому, представник Міноборони США в Reuters

Дослівно: "По-перше, ґрунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб забезпечити упорядковане і безпечне скорочення американського персоналу і іншого союзного персоналу, а також впорядковану й безпечну евакуацію афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто зазнав особливого ризику від наступу талібів".

Деталі: Представник міністерства оборони США на умовах анонімності сказав, що з 5000 оголошених Байденом військових4000 вже були оголошені раніше, але близько 1000 були затверджені нещодавно і будуть з 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Крім того, Байден повідомив, що США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що "будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США або нашу місію там, будуть зустрінуті швидкими і сильними озброєними силами США".

Що передувало: 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат.

Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. Зокрема "Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.

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