Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных вооруженных сил в Афганистан, чтобы помочь безопасно свернуть американское посольство и вывести персонал из Афганистана - речь идет о развертывании примерно 5000 военнослужащих.



Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома, представитель Минобороны США в Reuters



Дословно: "Во-первых, основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5000 американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску наступления талибов".



Детали: Представитель министерства обороны США на условиях анонимности сказал, что из 5000 объявленных Байденом военных 4000 уже были объявлены ранее, но около 1000 были утверждены недавно и будут из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, Байден сообщил, что США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что "любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США".

Что предшествовало: 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдалась Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

Напомним: