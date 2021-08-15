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Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Воскресенье, 15 августа 2021, 00:40

Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных вооруженных сил в Афганистан, чтобы помочь безопасно свернуть американское посольство и вывести персонал из Афганистана - речь идет о развертывании примерно 5000 военнослужащих.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома, представитель Минобороны США в Reuters

Дословно: "Во-первых, основываясь на рекомендациях наших дипломатических, военных и разведывательных групп, я санкционировал развертывание примерно 5000 американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску наступления талибов".

Детали: Представитель министерства обороны США на условиях анонимности сказал, что из 5000 объявленных Байденом военных 4000 уже были объявлены ранее, но около 1000 были утверждены недавно и будут из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кроме того, Байден сообщил, что США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что "любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США".

Что предшествовало: 13 августа  "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдалась Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

Напомним:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
  • Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней. Если нынешние тенденции сохранятся, талибы, скорее всего, получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Сейчас талибы контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.
  • В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.

Темы: СШААфганистанБайден
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