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"Талібан" взяв ключове місто Джелалабад — останнє велике місто після Кабула

Неділя, 15 серпня 2021, 06:42
Parwiz/Reuters

Бойовики "Талібану" без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад.

Джерело: афганський чиновник з Джелалабада у Reuters, AFP

Деталі: Афганський чиновник з Джелалабада сказав Reuters, що наразі в Джелалабаді нема зіткнень, тому що губернатор здався талібам. За його словами, здатися талібам було єдиним способом врятувати життя мирних жителів.

Як пише Reuters, "падіння останнього великого міста за межами столиці убезпечило для повстанців дороги, що з'єднують Афганістан і Пакистан, сказав один західний чиновник".

Як зазначається, фактично столиця країни Кабул залишилася останнім великим містом, що  знаходиться під контролем афганського уряду.

Що передувало:

  • 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат.
  • Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. Зокрема "Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.
  • 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Нагадаємо:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців. Наразі  таліби контролюють близько 24 із 34 провінцій Афганістану.
  • У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.

Теми: Афганістан


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