"Талибан" взял ключевой город Джелалабад — последний крупный город после Кабула

Боевики "Талибана" без боя взяли афганский ключевой восточный город Джелалабад.

Источник: афганский чиновник из Джелалабада в Reuters, AFP

Детали: Афганский чиновник из Джелалабада сказал Reuters, что сейчас в Джелалабаде нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам. По его словам, сдаться талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей.

Как пишет Reuters, "падение последнего большого города за пределами столицы обезопасило для повстанцев дороги, соединяющие Афганистан и Пакистан, сказал один западный чиновник".

Как отмечается, фактически столица страны Кабул остался последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Что предшествовало:

13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдалась Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Напомним: