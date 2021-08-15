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"Талибан" взял ключевой город Джелалабад — последний крупный город после Кабула

Воскресенье, 15 августа 2021, 06:42
Талибан взял ключевой город Джелалабад — последний крупный город после Кабула
Parwiz/Reuters

Боевики "Талибана" без боя взяли афганский ключевой восточный город Джелалабад.

Источник: афганский чиновник из Джелалабада в Reuters, AFP

Детали: Афганский чиновник из Джелалабада сказал Reuters, что сейчас в Джелалабаде нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам. По его словам, сдаться талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей.

Как пишет Reuters, "падение последнего большого города за пределами столицы обезопасило для повстанцев дороги, соединяющие Афганистан и Пакистан, сказал один западный чиновник".

Как отмечается, фактически столица страны Кабул остался последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Что предшествовало:

  • 13 августа  "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.
  • Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдалась Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.
  • 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Напомним:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
  • Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней. Если нынешние тенденции сохранятся, талибы, скорее всего, получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Сейчас талибы контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.
  • В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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