Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

Источник: Общественное радио со ссылкой на видео в Twitter

Детали: Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

Confirmed:



Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan



pic.twitter.com/J58adD00tH — FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Для справки: Издание напоминает, что по состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.

Предыстория: