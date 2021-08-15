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Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:03
Скриншот c Twitter @Natsecjeff

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

Источник: Общественное радио со ссылкой на видео в Twitter

Детали: Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

Для справки: Издание напоминает, что по состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.

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Темы: Афганистантюрьма
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