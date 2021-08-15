Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы
Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.
Источник: Общественное радио со ссылкой на видео в Twitter
Детали: Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.
Confirmed:
Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan
pic.twitter.com/J58adD00tH
— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021
VIDEO: Following Pul-e-Charkhi prison break. #Kabul— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021
pic.twitter.com/MMOhraR1SN
Для справки: Издание напоминает, что по состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5 тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур Мухаммед Тараки казнила около 27 тысяч политических заключенных в Пул-э-Чархи.
Предыстория:
- 15 августа талибы наступают на столицу Афганистана Кабул по всем направлениям, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
- 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.
- Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций.
- 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.
- Сейчас тылибы контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.
- В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.