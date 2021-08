Талибы отпускают заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

Источник: Общественное радио со ссылкой на видео в Twitter

Детали: Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

Confirmed:



Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan



pic.twitter.com/J58adD00tH