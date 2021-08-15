Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
Воскресенье, 15 августа 2021, 14:26
Президент Афганистана Ашраф Гани сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.
Источник: Аl Аrabiya со ссылкой на источники
Дословно: "Согласно источникам Al Arabiya, президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье в город вошли талибы".
Детали: По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.
Согласно дипломатическим источникам Reuters, главой временной афганской администрации назначен Али Ахмад Джилали – бывший министр внутренних дел Афганистана.
Предыстория:
- 15 августа талибы наступают на столицу Афганистана Кабул по всем направлениям, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
- 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.
- Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций.
- 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.
- Сейчас тылибы контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.
- В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.