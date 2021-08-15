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Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:26
Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото president.gov.af

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

Источник: Аl Аrabiya со ссылкой на источники

Дословно: "Согласно источникам Al Arabiya, президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье в город вошли талибы".

Детали: По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Согласно дипломатическим источникам Reuters, главой временной афганской администрации назначен Али Ахмад Джилали – бывший министр внутренних дел Афганистана.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанпрезидент
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