Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:26
Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото president.gov.af

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

Источник: Аl Аrabiya со ссылкой на источники

Дословно: "Согласно источникам Al Arabiya, президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье в город вошли талибы".

Детали: По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Согласно дипломатическим источникам Reuters, главой временной афганской администрации назначен Али Ахмад Джилали – бывший министр внутренних дел Афганистана.

Предыстория:

Темы: Афганистанпрезидент
powered by lun.ua
Главное сегодня

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Погода: украинцев предупреждают о надвигающейся жаре

В ОПЗЖ считают, что мэра Кривого Рога убили

Все новости...
Афганистан
Президент Афганистана покинул страну – СМИ
Германия отправляет военные транспортные самолеты для эвакуации граждан из Кабула
В Британии созывают парламент с каникул из-за ситуации в Афганистане
Последние новости
22:23
Талибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
21:58
В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
21:29
Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны
20:57
Полиция нашла напавших на журналиста Кужельного, им вручили подозрения
20:16
видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле
20:01
Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта
19:42
Экономические новости выходных: зарплаты шахтерам, цена электроэнергии, рынок земли
19:21
Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль
19:00
В Канаде объявили досрочные федеральные выборы
18:47
Twitter приостановил верификацию профилей
Все новости...