Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

Источник: Аl Аrabiya со ссылкой на источники



Дословно: "Согласно источникам Al Arabiya, президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье в город вошли талибы".

Детали: По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Согласно дипломатическим источникам Reuters, главой временной афганской администрации назначен Али Ахмад Джилали – бывший министр внутренних дел Афганистана.

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