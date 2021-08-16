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Речницю Навального засудили до 1,5 років обмеження волі

Понеділок, 16 серпня 2021, 15:09
Кіра Ярмиш. Фото: kira_yarmysh / Instagram

Преображенський суд Москви призначив прес-секретарю Олексія Навального Кірі Ярмиш покарання у вигляді півтора років обмеження волі, звинувативши в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції протесту 23 січня в Москві.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: Сторона звинувачення просила засудити Ярмиш до двох років обмеження волі і присудити їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до набуття вироком чинності. Однак суд зменшив термін і скасував домашній арешт.

Передісторія: Ярмиш стала четвертою засудженої за так званою "санітарною справою". Брат Навального Олег отримав один рік позбавлення волі умовно, соратники політика Микола Ляскін і Любов Соболь - один і півтора роки обмеження волі відповідно.

Сам Навальний зараз сидить у російській в'язниці.

"Санітарна справа" була порушена в січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію на підтримку Олексія Навального, чим провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм. Обвинуваченими у справі стали 10 осіб.

Теми: НавальнийсудРосіяопозиція


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