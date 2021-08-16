Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Речницю Навального засудили до 1,5 років обмеження волі

Понеділок, 16 серпня 2021, 15:09
Речницю Навального засудили до 1,5 років обмеження волі
Кіра Ярмиш. Фото: kira_yarmysh / Instagram

Преображенський суд Москви призначив прес-секретарю Олексія Навального Кірі Ярмиш покарання у вигляді півтора років обмеження волі, звинувативши в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції протесту 23 січня в Москві.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: Сторона звинувачення просила засудити Ярмиш до двох років обмеження волі і присудити їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до набуття вироком чинності. Однак суд зменшив термін і скасував домашній арешт.

Передісторія: Ярмиш стала четвертою засудженої за так званою "санітарною справою". Брат Навального Олег отримав один рік позбавлення волі умовно, соратники політика Микола Ляскін і Любов Соболь - один і півтора роки обмеження волі відповідно.

Сам Навальний зараз сидить у російській в'язниці.

"Санітарна справа" була порушена в січні 2021 року. За версією слідства, її фігуранти закликали вийти на акцію на підтримку Олексія Навального, чим провокували людей на порушення санітарно-епідеміологічних норм. Обвинуваченими у справі стали 10 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийсудРосіяопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: