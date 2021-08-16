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Пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Понедельник, 16 августа 2021, 15:09
Кира Ярмыш. Фото: kira_yarmysh / Instagram

Преображенский суд Москвы назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш наказание в виде полутора лет ограничения свободы, обвинив в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: Сторона обвинения просила приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и присудить ей меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу. Однако суд уменьшил срок и отменил домашний арест.

Предыстория: Ярмыш стала четвертой осужденной по так называемому "санитарному делу". Брат Навального Олег получил один год лишения свободы условно, соратники политика Николай Ляскин и Любовь Соболь - один и полтора года ограничения свободы соответственно.

Сам Навальный сейчас сидит в российской тюрьме.

"Санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, его фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Обвиняемыми по делу стали 10 человек.

Темы: НавальныйсудРосcияоппозиция
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