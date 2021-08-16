Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:55
Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ
фото: HROMADSKE

Радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначили генерал-майора Віктора Назарова.

Джерело: Military Courier Ukraine, пресслужба Генштабу в коментарі "Українській правді"

Деталі: В управлінні зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ УП підтвердили, що є рішення про призначення Назарова

Назаров відомий тим, що його звинувачували у службовій недбалості після збиття бойовиками українського військово-транспортного літака Іл-76 у червні 2014 році. У 2021 році його виправдали.

Що було раніше: 27 липня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак пішов з посади — таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

Нагадаємо:

  • У 2014 році Назарова визнали винним і засудили до 7 років тюрми у березні 2017 року. Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.
  • У рішенні суду вказано, що Назаров отримав інформацію про те, що літак можуть обстріляти.
  • 14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.
  • У травні 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду виправдав Назарова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Збройні сили
Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: