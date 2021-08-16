Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначили генерал-майора Віктора Назарова.

Джерело: Military Courier Ukraine, пресслужба Генштабу в коментарі "Українській правді"

Деталі: В управлінні зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ УП підтвердили, що є рішення про призначення Назарова

Назаров відомий тим, що його звинувачували у службовій недбалості після збиття бойовиками українського військово-транспортного літака Іл-76 у червні 2014 році. У 2021 році його виправдали.

Що було раніше: 27 липня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак пішов з посади — таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

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