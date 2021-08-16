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Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:55
фото: HROMADSKE

Радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначили генерал-майора Віктора Назарова.

Джерело: Military Courier Ukraine, пресслужба Генштабу в коментарі "Українській правді"

Деталі: В управлінні зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ УП підтвердили, що є рішення про призначення Назарова

Назаров відомий тим, що його звинувачували у службовій недбалості після збиття бойовиками українського військово-транспортного літака Іл-76 у червні 2014 році. У 2021 році його виправдали.

Що було раніше: 27 липня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак пішов з посади — таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

Нагадаємо:

  • У 2014 році Назарова визнали винним і засудили до 7 років тюрми у березні 2017 року. Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.
  • У рішенні суду вказано, що Назаров отримав інформацію про те, що літак можуть обстріляти.
  • 14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.
  • У травні 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду виправдав Назарова.

Теми: Збройні сили


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