Генерал-майора Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ – СМИ
Понедельник, 16 августа 2021, 17:55
СМИ сообщают, что советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров.
Источник: Military Courier Ukraine, пресс-служба Генштаба в комментарии "Украинской правде"
Детали: В управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ УП подтвердили, что есть решение о назначении Назарова
Назаров известен тем, что его обвиняли в служебной халатности после сбития боевиками украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в июне 2014 года.
Что было раньше: 27 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел с должности - такое решение принял президент Владимир Зеленский.
Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный.
Предыстория:
- В марте 2017 генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы за его решение направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и противник располагает переносными ЗРК.
- 14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.
- В мае 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал Назарова.