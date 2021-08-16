Генерал-майора Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ – СМИ

СМИ сообщают, что советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров.

Источник: Military Courier Ukraine, пресс-служба Генштаба в комментарии "Украинской правде"

Детали: В управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ УП подтвердили, что есть решение о назначении Назарова

Назаров известен тем, что его обвиняли в служебной халатности после сбития боевиками украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в июне 2014 года.

Что было раньше: 27 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел с должности - такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный.

Предыстория: