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Генерал-майора Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ – СМИ

Понедельник, 16 августа 2021, 17:55
фото: HROMADSKE

СМИ сообщают, что советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров.

Источник: Military Courier Ukraine, пресс-служба Генштаба в комментарии "Украинской правде"

Детали: В управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ УП подтвердили, что есть решение о назначении Назарова

Назаров известен тем, что его обвиняли в служебной халатности после сбития боевиками украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в июне 2014 года.

Что было раньше: 27 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ушел с должности - такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный.

Предыстория:

  • В марте 2017 генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы за его решение направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и противник располагает переносными ЗРК.
  • 14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.
  • В мае 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал Назарова.

Темы: Вооруженные силы
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